В Кремле не исключают, что кто-то умышленно накаляет обстановку после взрыва под Северодвинском

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня сказал, что, возможно, есть заинтересованные в искажении реальности, и они пытаются подать ситуацию так, будто бы есть предпосылки для опасности. На вопрос о врачах архангельской областной больницы, которые на условиях анонимности рассказали журналистам, что их обманули после взрыва ракеты, Песков попросил назвать имена. По его словам, в такой ситуации нельзя говорить обезличенно.

Ранее The Moscow Times, «Новая газета» и «Медуза» сообщили со ссылкой на медиков, что после взрыва 8-го августа когда в архангельскую областную больницу привозили пострадавших, персоналу не сказали об угрозе заражения радиацией. С медиков взяли подписку о неразглашении.