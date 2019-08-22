Руководитель департамента региональной безопасности Москвы оказался владельцем незадекларированной квартиры за 200 млн

Руководитель департамента региональной безопасности Москвы оказался владельцем незадекларированной квартиры за 200 миллионов рублей. Так утверждают в Фонде борьбы с коррупцией. Согласно этим данным, квартира Владимира Регнацкого находится в клубном доме в районе улицы Остоженка. Площадь квартиры около 150-ти квадратных метров. В декларации Регнацкого говорится, что за прошлый год он заработал около 5,5 миллионов рублей и ему принадлежит квартира площадью менее 90 квадратных метров.

Регнацкий возглавил департамент в январе. До этого в течение шести лет он был начальником управления по обеспечению деятельности мировых судей Москвы. Ведомство Регнацкого занимается, в частности, согласованием митингов и шествий в Москве.