Мэрия Москвы отклонила все три заявки оппозиции на митинги 31-го августа

Об этом со ссылкой на организаторов сообщает Би-би-си. Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь на своей странице в Фейсбуке сообщила, что мэрия отказала с формулировкой про помехи пешеходам. Об отказе также сообщили глава совета депутатов Гагаринского района и незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова и секретарь московского отделения Либертарианской партии Ярослав Конвай.

Акции за честные выборы и против политических репрессий продолжаются в Москве с середины июля.