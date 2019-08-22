Источник ТАСС: Вопрос о возвращении России в Большую восьмерку не входит в повестку саммита в Биаррице

Об этом сообщил ТАСС информированный источник. По его данным, этот вопрос может быть затронут участниками встречи в рамках дискуссии по дальнейшим отношениям с Москвой. Накануне стало известно, что о возможности возвращения России в Большую восьмерку говорили Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Потом были пояснения, в частности, европейских лидеров, что это реально только при решении украинского вопроса.