Представители власти провели встречу с жителями кузбасского села, где произошла массовая драка с участием цыган

Как сообщает сегодня пресс-служба регионального правительства, свои пояснения дали, в частности, полицейские. Жители заверили, что участники конфликтов понесут ответственность по закону.

Массовая драка произошла в селе Подгорное. Два человека получили ранения. Жительница села Подгорное Елена рассказала «Эху», что конфликт начался после того, как цыгане ударили ее дочку-подростка.

Полиция задержала жителя села Подгорное, который ранил двух мужчин и возбудил в отношении него два уголовного дела.