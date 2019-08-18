Коптевский суд Москвы десятого сентября рассмотрит иск Мосгортранса к организаторам акций протеста

Об этом сообщает адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, никаких доказательств убытков пока представлено не было. Поэтому он подал ходатайство о прекращении дела, однако, суд его отклонил. Мосгортранс требует с Алексея Навального и еще ряда ответчиков более миллиона рублей.

Сегодня стало известно, что вслед за Мосгортрансом и ГБУ «Автомобильные дороги» иск подал московский метрополитен. Сотрудник ФБК Кира Ярмыш сказала «Эху», что это вызвало у нее недоумение.

Ярмыш добавила, что теперь сторонники Навального ждут иск из Роскосмоса, который мог посчитать, что митинги мешали запуску ракет.