Зеленский и Джонсон обсудили возможность возвращения России в G8

У президента Украины и премьер-министра Великобритании состоялся телефонный разговор. Это сообщает пресс-служба Владимира Зеленского.

В сообщении говорится, что собеседники считают невозможным восстановление членства России, пока страна «систематически нарушает нормы международного права и подрывает европейскую и мировую безопасность».

Зеленский, как уточняет пресс-служба, «получил заверения, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита «Большой семерки»». Он состоится 24-26 августа во Франции.

Ранее вопрос возвращения России на в G8 подняли Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон.