Только 50% россиян смогли назвать правильную последовательность цветов на российском флаге
Это выяснил ВЦИОМ. Судя по результатам опроса, гораздо лучше россияне знают, как выглядит герб страны. Правильное его описание дали 73 процента респондентов.
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Это выяснил ВЦИОМ. Судя по результатам опроса, гораздо лучше россияне знают, как выглядит герб страны. Правильное его описание дали 73 процента респондентов.
Владимир Путин: Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан Но важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы соблюдали действующие в России законы. На несанкционированные мероприятия в Москве так же, как и в европейских столицах, правоохранительные органы реагируют соответствующим образом…
Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…
Предательство принципов беспристрастной журналистики не осталось без последствий Я специально воздерживалась от упоминания имени грузинского телеведущего, который опозорил прежде всего самого себя, когда оскорблял в эфире Владимира Путина, но сейчас скажу: Георгий Габуния уволен с телеканала «Рустави-2»...
Дебаты. Взгляд на протест
К.Богомолов: Когда вы говорите, что шли на этот митинг согласованный, что дальше будет несогласованная акция, вы говорите за себя. Люди, москвичи туда приходили на согласованную акцию.
С.Пархоменко: Я лучше отношусь к москвичам. Я не считаю, что это стадо, что их можно пасти…