Московский «Спартак» в преддверии встречи клуба с «Брагой» призвал своих болельщиков соблюдать правила поведения, которые приняты в Португалии. Там, в частности, предусмотрена уголовная ответственность за использование на стадионах пиротехники и существует запрет на звукоусиливающие устройства. Матч «Спартак» — «Брага» начнется сегодня в 21:45 по московскому времени. Это будет матч отборочного раунда плей-офф Лиги Европы.