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15:03, 22 августа 2019

Уголовное дело возбуждено по факту оказания противоправного влияния на результат матча между «Чайкой» и «Черноморцем»

Уголовное дело возбуждено по факту оказания противоправного влияния на результат матча ПФЛ между «Чайкой» из Ростовской области и новороссийским «Черноморцем». Это первое уголовное по договорным матчам в Российском футболе.

В ходе предварительного расследования МВД совместно с ФСБ в городах Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске проведено более 20 обысков в офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей, игроков команд. Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. — сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Добавив, что речь идет передаче денег участникам матча, влияющим на исход встречи. Максимальное наказание по  184 статье УК — до пяти лет лишения свободы.

Отмечается также, что в ближайшее время несколько футболистов «Черноморца» будут приглашены в следственный департамент МВД России для проведения дальнейших следственных действий.

Напомним, что в мае победа над «Черноморцем» позволила команде Чайка выйти в ФНЛ, опередив краснодарский «Урожай»



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