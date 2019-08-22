Трое россиян, арестованных на Украине, вскоре могут вернуться на родину

Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов проходят юридическую процедуру оформления обмена удерживаемыми лицами с Россией. Об этом ТАСС сообщил их адвокат Валентин Рыбин. По его словам, в списке есть и другие люди, однако, их имена он не назвал.

Правозащитник Зоя Светова говорит, что действительно есть ощущение, что готовится обмен заключенными.

Светова подчеркнула, что для помилования признание вины не является необходимым условием.