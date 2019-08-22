Московское метро подало иск к Алексею Навальному и другим участникам массовых акций протеста 27 июля

Обращение поступило в Коптевский районный суд.

Ответчиками, кроме Алексея Навального, указаны Юлия Галямина, Владимир Милов, Иван Жданов, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин. Об этом говорится на сайте судов Москвы. В чем заключаются претензии метрополитена и сумма исковых требований к оппозиционерам пока не озвучены. В ходе акции 27 июля временно перекрывался выход из метро на Трубную площадь.

Ранее против незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму и оппозиционеров иски подали «Мосгортранс» и госучреждение «Автомобильные дороги». Они требуют возместить им убытки на сумму в 12,5 миллионов рублей.

Иск к организаторам несогласованного митинга в Москве 27 июля также подал ресторан «Армения», владельцы которого оценили ущерб за закрытие заведения в день акции в 550 тысяч рублей.

Дата заседания пока не назначена.