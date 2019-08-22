Патриотическая акция прошла сегодня в Парке Победы в Москве – там развернули трехцветное полотнище площадью в одну тысячу квадратных метров. Все это происходило под гимн. Мэр Сергей Собянин написал сегодня в Твиттере, что «россияне с триколором покоряли моря, сражались за родину, брали новые высоты в спорте и гордились страной». Градоначальник призвал москвичей принять участие в культурно-массовых мероприятиях, приуроченных к 350-летию государственного флага, которые пройдут в выходные.