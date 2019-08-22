Футболисты «Краснодара» практически потеряли шансы пробиться в  групповую стадию Лиги Чемпионов

Проиграв в первом матче раунда плей-офф греческому «Олимпиакосу» 0-4.

После того, как «Краснодар» сумел отыграться в Порту и оставил именитого соперника за бортом Лиги Чемпионов, многим казалось, что пройти «Олимпиакос» – задача куда проще. Несколько смущала потеря из-за травмы центрального защитника Мартыновича. Зато вернулся в строй Намли.

Поначалу «Краснодар» действовал неплохо. Раз за разом вскрывая оборону хозяев через правый фланг. И не подпуская греков к своим воротам. Игра вообще была неспешной и осторожной. И тут ошибся Руслан Камболов, подаривший мяч сопернику возле своей штрафной. Гереро пробил точно.

Гости перехватили инициативу, но никакой остроты создать не смогли. Ни до перерыва, ни после него. Ну а заключительная 15-минутка превратилась для поклонников российской команды в настоящий ад. Обессиленные игроки Краснодара ошибались на ровном месте, теряли позиции, не успевали накрывать соперников – и пропустили еще трижды. В ответном матче дома быкам теперь нужно забивать пять мячей.

Вторая встреча соперников в Краснодаре состоится 27 августа.