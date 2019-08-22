Массовая драка на межнациональной почве произошла в одном из сел Кемеровской области

Конфликт между жителями села Подгорное и цыганской общиной продолжается уже несколько дней. Поводом для его начала стали приставания цыган к девушкам – во всяком случае, такой версии придерживается местное население. Накануне ситуация вылилась в массовую драку с поножовщиной, в которой приняли участие около 20 человек. Один из мужчин был задержан, против него возбудили два уголовных дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. «Интерфакс» сообщает, что в ходе конфликта подозреваемый порезал двух человек.

Сейчас обстановка остается напряженной, село наводнили сотрудники силовых структур. Об этом «Эху Москвы» рассказала местная жительница Елена, чья дочь была втянута в эти события.

Местные власти долгое время хранили молчание по поводу ситуации, но несколько часов назад все же прокомментировали инцидент. В пресс-службе правительства Кемеровской области подтвердили проведение встречи с населением, а также заверили, что обстановка находится под контролем. Утверждается, что местные жители «остались удовлетворены» результатами беседы.

В селе Подгорное проживает около тысячи человек, из них цыган не более двадцати.