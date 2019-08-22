Имена нескольких россиян названы на Украине в качестве тех, кто может стать участниками обмена пленными и заключёнными

Имена нескольких россиян названы на Украине в качестве тех, кто может стать участниками скорого обмена пленными и заключёнными.

Юридическую процедуру оформления обмена проходят три россиянина: Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефёдов, рассказал их адвокат Валентин Рыбин. Баранов и Одинцов — в прошлом военнослужащие Вооружённых сил Украины. Их приговорили за госизмену и дезертирство к 13 и 14 годам лишения свободы соответственно. Сотрудники СБУ задержали военных в Херсонской области на границе с Крымом в ноябре 2016-го года. Они, как считает военная прокуратура, изменили присяге и весной 14-го перешли на сторону страны-агрессора во время событий в Крыму. Там служили Баранов и Одинцов. Приказ они выполнять отказались, не прибыли к новому месту службы и остались на полуострове. Ещё один россиянин, которого может выдать Киев Москве, известен по делу о трагедии в Доме профсоюзов в Одессе в мае 2014-го года. Мефёдова обвиняют в участии в массовых беспорядках, что привело к гибели почти полусотни человек. В изоляторе он несколько раз объявлял голодовку, позже его перевели под домашний арест. Пару лет назад украинский суд оправдал россиянина, но после оглашения вердикта его снова арестовали – на этот раз по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины и массовых беспорядках в Николаеве в марте 14-го, пишет Новая газета. На днях Мефёдова отпустили под залог в 6 тысяч долларов. Он один из тех, кто лично просил президента Путина способствовать обмену на украинских граждан.

Есть основания считать, что обмен действительно готовится и может скоро произойти, — сказала «Эху Москвы» правозащитник, автор сайта «МБХ-Медиа» Зоя Светова.

Среди тех украинцев, кого привезли в «Лефортово» и, возможно, готовят к обмену, правозащитники упоминают Александра Кольченко, Павла Гриба и Станислава Клыха.

«Обмен – не самое простое дело», — говорил накануне глава российского МИДа Сергей Лавров.

«На обмене заключенными настаивают и западные страны, и это постоянно является предметом переговоров», — пишет сегодня газета РБК.

Кстати, сегодняшняя статья в РБК называется «Обмен по выгодному политическому курсу».