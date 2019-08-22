Главный тренер сборной России по академической гребле Николай Спинев продолжит работу с командой на  Чемпионате мира

Не смотря на то, что Президиум Федерации гребли освободил его от занимаемой должности.

Абсурдность ситуации, по словам президента ФГСР Алексея Свирина, заключается в том, что работа главного тренера была признана неудовлетворительной еще в октябре прошлого года. Однако Президиум Федерации решил не искать замены специалисту. И в Центр спортивной подготовки, который и является работодателем главного тренера, не обратился. Фактически оставив Спинева руководить сборной до завершения контракта. Который истекает 30 сентября. Не смотря на неудовлетворительные результаты. В итоге Николай Спинев готовил команду и к Чемпионату мира, на котором будут разыграны Олимпийские лицензии к Играм в Токио.

Ну а нового тренера выберут на основе открытого конкурса, который состоится 25 сентября.

Спинев является олимпийским чемпионом 2004 года в составе четверки парной. Главным тренером сборной он был назначен в ноябре 2016 год.