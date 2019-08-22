Робот Федор, который отправился на МКС на корабле «Союз» сообщил, что первая часть летных испытаний прошла штатно

Робот Федор, который отправился на МКС на пилотируемом корабле «Союз» сообщил, что первая часть летных испытаний прошла штатно. Соответствующая запись появилась на его странице в Твиттере. На орбите робот будет находиться примерно 17 дней. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, данный аппарат предназначен для решения сложных задач.

Рогозин отметил, что в перспективе такие роботы заменят человека при выполнении наиболее рискованных операций, в том числе на внешнем борту космических станций.