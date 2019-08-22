Массовая драка со стрельбой произошла в Ингушетии

В результате восемь человек пострадали.

Группа неизвестных напала на участников антинаркотического рейда, который проходил ночью. Его организовали местные волонтеры, связанные с городской администрацией. МВД проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает Интерфакс. По данным агентства, инцидент произошел в парке Назрани, где группа под названием «антилирика06назрань» проводила рейд против наркотиков. В МВД Ингушетии сообщили, что вооруженная люди напали на волонтеров, когда они попытались выследить торговца запрещенными препаратами. Неизвестные открыли стрельбу из травматического оружия. Участники антинаркотического рейда действуют круглосуточно, в группу входит 25 человек. За три месяца они выявили 100 торговцев наркотиками и изъяли крупные партии запрещенных препаратов.

Группа, проводящая антинаркотический рейд, была образована на базе молодёжного совета администрации Назрани.