Более 50 российских ученых призвали власти остановить политические репрессии в отношении участников уличных протестов

Более 50 российских ученых сегодня призвали власти остановить политические репрессии в отношении участников уличных протестов.

В заявлении указано, что с профессией ученого несовместимы сознательная ложь, подтасовка фактов и травля за инакомыслие.

По мнению авторов обращения, неприкрытый обман и махинации при регистрации кандидатов стали причиной акций протеста, их участники выразили несогласие с ложью властей. Ученые пишут, что неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым, а усиление политических репрессий сопровождается ростом абсурдных обвинений. Среди них участие в «массовых беспорядках» и «вмешательстве извне».

От властей ученые требуют прекратить правовой произвол и начать строго следовать нормам Конституции.

Свои подписи оставили, в частности, основатель Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, член Научно-Экспертного совета при ЦИК Сергей Шпилькин, историк Алексей Куприянов, физик Сергей Фалеев.

Ученые уверены, что в стране, где вместо законов господствуют ложь и произвол, а вместо общественного диалога — уголовные преследования за мирное выражение своего мнения, нет места науке и будущего.

Полностью письмо российских ученых можно прочитать в газете «Троицкий вариант» и на сайте «Эха Москвы».