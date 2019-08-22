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12:00, 22 августа 2019

Полицейский спецназ вторые сутки охраняет дом с  цыганами в одном из сел Кемеровской области

В Подгорном была и массовая драка с поножовщиной. Есть пострадавшие. Местные жители обвиняют цыган в приставании к девушкам, — рассказала «Эху Москвы» Елена, чья дочь была втянута в эти события.

Власти региона пока хранят молчание по поводу событий в селе Подгорное. Между тем, полиция возбудила два уголовных дела, в  том числе по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает агентство «Интерфакс». По его данным, один цыган задержан.



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