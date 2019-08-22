Межнациональный конфликт возник в одном из сел в Кемеровской области. Полицейский спецназ вынужден вторые сутки охранять дом цыган. Этому предшествовала массовая драка с поножовщиной. Предположительно, из-за приставаний к местным девушкам. Власти региона пока по этому поводу хранят молчание.

Конфликт между жителями села Подгорное и цыганами продолжается уже несколько дней. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» местная жительница.

«Цыгане ударили пятнадцатилетнюю девочку. Никаких извинений, ничего. Ну и деревня восстала, за своих детей боятся. Была стрелка, вся деревня собиралась, все мужики, чтобы за своих девчонок бороться. Сегодня глава Ленинск-Кузнецкого района к нам приезжал, разговаривали: цыган выселять не хочет» – сказала она.

Местная жительница добавила, что на место происшествия прибыли представили силовых структур.

«Там и полиция, и ОМОН, все. Вчера стояли, дежурили всю ночь и сегодня дежурят. Ездят по всей деревне и стоят у всех выходов, все машины шмонают», — заключила она.

Согласно имеющимся данным, накануне в селе Подгорное Кемеровской области произошла массовая драка с поножовщиной. В ней приняли участие около 20 человек, в том числе цыгане и ранее судимые местные жители. Несколько человек были ранены. Районные и областные власти пока никаких комментариев не дают.