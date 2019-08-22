Тверской суд Москвы рассматривает дело муниципального депутата Юлии Галяминой. Она уже отбыла несколько сроков административного ареста по обвинению в организации уличных акций. Сегодня, возможно, суд назначит ей новый срок. В аналогичном положении этим летом оказались и многие другие лидеры протестного движения. Безосновательные аресты оппозиционеров это новая практика, вряд ли их отпустят до дня голосования в сентябре, — предположил накануне в эфире «Эха Москвы» главный редактор интернет-издания «Медиазона» Сергей Смирнов. Сегодня же Симоновский суд рассмотрит запрос представителей МВД об увеличении срока ареста Алексея Навального. Ему могут добавить до 18 часов за счет того времени, которое он находился в больнице в конце июля. Соратники политика считают это незаконным.