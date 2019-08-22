Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России ряд условий в обмен на место в большой восьмёрке

На это уже отреагировали в российском МИДе.

Возврат Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе, освобождение украинских политзаключённых, которых удерживает Кремль. Возвращение России в большую восьмёрку возможно после выполнения этих условий, написал Владимир Зеленский у себя в фейсбуке. Он отметил, что с весны 2014 года, когда участие Москвы в G8 было приостановлено, ничего не изменилось. Цитата: «Украинский Крым по-прежнему оккупирован, Донбасс до сих пор страдает от войны». Россия должна показать миру, что готова снова занять своё место в повестке дня высокой дипломатии, отметил Зеленский. Он поблагодарил страны, которые поддерживают территориальную целостность Украины. На призыв Зеленского отреагировала представитель российского МИДа Мария Захарова. Она написала в фейсбуке, что Москва ждёт сигналов от президента Украины не в соцсетях, а в реальности. Захарова добавила, что Россия в Совбезе ООН участвует в формировании повестки и реализации мировой политики. Совбез поддержал Минские соглашения, Украина обязана их выполнить, заключила представитель МИДа.

Вернуть Россию в восьмерку предложил президент США Дональд Трамп. Предполагается, что это произойдёт в следующем году на саммите в США. Трампа поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.