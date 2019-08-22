Группу россиян, находящихся под арестом на Украине, готовят к обмену

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката. В частности, упоминаются Максим Одинцов и Александр Баранов. Они были военнослужащими в Крыму и в 14-м году перешли на сторону России. Их судили за дезертирство и госизмену. Также сегодня называется имя Евгения Мефедова. Он был активистом анти-Майдана и участвовал в беспорядках в Одессе.

Накануне российские правозащитники сообщали о переводе в СИЗО Лефортово для возможного обмена группу украинских заключенных. В частности, упоминались Александр Кольченко, Павел Гриб, Станислав Клых.