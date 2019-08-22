Нападение на  артистов Коляда-Театра совершено в Екатеринбурге

Это произошло накануне вечером, — передает агентство ТАСС. Когда актеры вышли из театра, к ним подошла толпа молодых людей, человек десять, и началась потасовка. По словам одного из пострадавших, Тараса Поддубного, нападавшие были очень агрессивными и явно невменяемыми. Двое актеров получили травмы. Нападавшие скрылись. Мотивы их действий пока неизвестны. Полиция проводит проверку.

Коляда-Театр считается одним из ведущих провинциальных коллективов России.