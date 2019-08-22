Межнациональный конфликт в одном из сел Кемеровской области

Местные жители говорят, что пострадали от цыган.

В село Подгорное Ленинск-Кузнецкого района пришлось вводить полицейский спецназ. Сначала об этом сообщили местные интернет-издания, а утром информацию подтвердило агентство «Интерфакс». Согласно имеющимся данным, накануне в Подгорном произошла массовая драка. Якобы живущие в селе цыгане приставали к девушкам, за тех заступились местные мужчины из числа ранее судимых, а цыгане пустили вход ножи. Несколько человек были ранены. Есть информация, что многие были пьяны.



В итоге жители Подгорного собрались у дома, где живет большая цыганская семья, попытавшись устроить самосуд. В итоге уже вторые сутки этот дом охраняют подразделения МВД, которые не позволяют толпе приблизиться. В частности, об этом сообщает сайт Тайга.Инфо.

Как ожидается, сегодня в селе Подгорное будет организовано собрание местных жителей под эгидой администрации. Районные и областные власти пока никаких комментариев не дают.