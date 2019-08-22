ОМОН ввели в кузбасское село Подгорное после массовой драки с участием цыган

Правоохранительные органы задержали участника массовой драки в селе Подгорное (Кузбасс), в ходе которой двое мужчин получили ножевые ранения, сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь» источник в силовых структурах региона.

По словам собеседника агентства, накануне в поселке произошла массовая драка. В ней приняли участие около 20 человек, в том числе цыгане и ранее судимые местные жители. При этом, как утверждает источник, большинство участников потасовки были пьяны.