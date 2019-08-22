Зеленский: Возвращение России в Большую Восьмерку в перспективе возможно

Возвращение России в Большую Восьмерку в перспективе возможно, — считает президент Украины Владимир Зеленский. Однако он отметил, что вначале Москва «должна вернуть оккупированный Крым, прекратить боевые действия на Донбассе и освободить более ста украинских заключенных». «Только после этого, — написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке, — Россия даст понять миру, что готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии», — конец цитаты. Ранее о возможности восстановления формата Большой Восьмерки говорили лидеры Франции и США.