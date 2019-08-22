Сегодня футболисты московского «Спартака» сыграют с португальской «Брагой»

На кону двухраундового противостояния – путевка в групповой раунд Лиги Европы.

Минувшая неделя сложилась для «Спартака» как нельзя лучше. Столичный клуб прошел в Лиге Европы швейцарский «Тун». И добился победы в важнейшем дерби против ЦСКА. Правда, в обоих матчах красно-белые откровенно проваливали первые таймы. На что наверняка обратили внимание в тренерском штабе команды.

Тем более, что «Брага» расслабленности не прощает. Стиль команды — это прессинг, мобильная линия нападения и агрессивная манера игры. Неудивительно, что на предыдущей стадии португальцы в двух матчах забили датскому «Брондбю» 7 мячей. Впрочем, и пропускает Брага немало.

Напомним, что «Спартак» в сегодняшнем матче не сможет рассчитывать на Гуса Тиля и Джордана Ларссона. Оба новичка ранее были заиграны в Лиге Европы за свои предыдущие клубы.

Встреча между «Брагой» и «Спартаком» начнется в 21:45. Трансляция на МАТЧ ТВ.