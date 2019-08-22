Второй тур губернаторских выборов этой осенью возможен в четырех регионах

Это Астраханская, Вологодская и Волгоградская области, а также республика Алтай. Об этом пишет сегодня газета «Ведомости» со ссылкой на доклад одного из близких к Кремлю фондов. Всего в сентябре губернаторов будут выбирать в 16-ти регионах. В свою очередь агентство ТАСС со ссылкой на тот же доклад сообщает, что в ряде субъектов «Единая Россия» имеет возможность укрепить свои позиции. Это, в частности, Татарстан, Крым и Тыва. Что касается Москвы, то здесь , — прогнозируют эксперты Фонда, — «единороссы» образуют крупнейшую фракцию в городской думе.