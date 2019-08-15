Тверской суд Москвы должен начать рассмотрение дела муниципального депутата Юлии Галяминой

Она уже отбыла несколько сроков административного ареста по обвинению в организации уличных акций. Сегодня, возможно, суд назначит ей новый срок. В аналогичном положении этим летом оказались и многие другие лидеры протестного движения. Безосновательные аресты оппозиционеров это новая практика, которая нарушает права человека и ее необходимо остановить, — сказал вчера в интервью «Эху Москвы» политолог Глеб Павловский.

Он убежден, что подобные методы борьбы с оппозицией не должны оставаться без политической и юридической оценки.

Между тем, президент Владимир Путин вчера во время визита в Финляндию вновь уверял, что в России соблюдаются и защищаются права всех граждан. Он говорил об этом в контексте московских протестов.