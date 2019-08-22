Успешный запуск новой космической ракеты состоялся сегодня утром

Ракета «Союз-2» впервые вывела на орбиту транспортный пилотируемый корабль. Правда, на нём находится не очередной экипаж МКС, а человекоподобный робот по имени Фёдор. Он станет первым андроидным механизмом, который побывает на космической станции. Перед запуском корабля «Союз» робот повторил знаменитую фразу первого космонавта планеты Юрия Гагарина. «Поехали, поехали», — сказал Фёдор в момент отрыва ракеты-носителя от стартового стола. Запуск прошёл по плану в 6.38 утра. Спустя 10 минут «Союз» отделился от третьей ступени носителя и направился к МКС. Робот рассказал о перегрузках, которые испытал, и даже написал первый твит из космоса. Фёдор мог бы комментировать нештатную ситуацию, если бы она возникла, уверяет глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. По его словам, механизм обладает очень мелкой моторикой и даже может работать пинцетом. Путь к МКС у корабля с роботом и грузами на борту займёт двое суток. Стыковка со станцией намечена на утро субботы.

Возвращение космического корабля «Союз» на Землю ожидается 7 сентября.