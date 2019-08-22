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08:45, 22 августа 2019

Новую космическую ракету запустили сегодня с  Байконура

Она выводит на околоземную орбиту корабль «Союз». На его борту человекоподобный робот. Его в нашей стране отправляют в космос впервые. Стыковка с МКС намечена на послезавтра.



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