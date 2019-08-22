Граждане РФ могут беспрепятственно вывешивать флаг своей страны на жилых домах, автомобилях и приносить на мероприятия

Граждане России могут беспрепятственно вывешивать флаг своей страны на жилых домах, личных автомобилях и приносить на массовые мероприятия. Такие разъяснения в отмечаемый сегодня День государственного флага, дает «Российская газета». Она ссылается на главу думского Комитета по законодательству Павла Крашенинникова, который напоминает, что еще несколько лет назад были сняты излишние ограничения на использование госсимволики. Подчеркивается, что граждане имеют право вывешивать флаг не только в праздники, но и в любые другие дни.