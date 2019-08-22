США ведут секретные переговоры с ближайшим окружение венесуэльского президента Николаса Мадуро

Как утверждает газета The Wall Street Journal, это делается с целью создать условия для ухода главы государства и проведения свободных выборов в стране. Интерес лиц, приближенных к венесуэльскому лидеру, в том, чтобы получить международные гарантии безопасности в случае смены власти – пишет издание. Сами переговоры, по данным WSJ, свидетельствуют о том, что администрация Трампа фактически призналась в безуспешности усилий по свержению режима Мадуро и теперь привлекает к этому процессу другие центры власти в стране.