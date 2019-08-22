Жена одного из руководителей ФБК Леонида Волкова покинула Россию после допроса следователей

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Анны Бирюковой Виталия Черкасова. Он отметил, что его подзащитная – свидетель по делу об отмывании денег.

По версии следствия с 2016 по 2018 годы лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег, якобы заведомо приобретенных незаконным путем.

ФБК занимается антикоррупционными расследованиями и, как утверждается, финансируется за счет пожертвований.