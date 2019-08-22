Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров мира. По данным журнала Forbes, за год он заработал почти 90 миллионов долларов. Более четверти этой суммы было выплачено ему за роль в фильме «Джуманджи: Новый уровень».

На втором месте оказался Крис Хэмсворт. На третьем – Роберт Дауни-младший. Они заработали около 76 и 66 миллионов долларов соответственно. Существенную часть заработка составили их гонорары за роли в фильме «Мстители: Финал», ставший самым кассовым в истории.