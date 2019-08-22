Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Дуэйн Джонсон возглавил список самых высокооплачиваемых актеров мира. По данным журнала Forbes, за год он заработал почти 90 миллионов долларов. Более четверти этой суммы было выплачено ему за роль в фильме «Джуманджи: Новый уровень».
На втором месте оказался Крис Хэмсворт. На третьем – Роберт Дауни-младший. Они заработали около 76 и 66 миллионов долларов соответственно. Существенную часть заработка составили их гонорары за роли в фильме «Мстители: Финал», ставший самым кассовым в истории.