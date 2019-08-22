Авиакомпания Utair пожаловалась в антимонопольную службу на Росавиацию

По сведениям «Ведомостей», перевозчик считает, что федеральное агентство нарушило закон при распределении международных направлений. 15 маршрутов, которые ранее принадлежали обанкротившейся компании «Трансаэро», были распределены между российскими перевозчиками в середине августа. Однако заявки на конкурс подали только «Аэрофлот» и S7. Причем последней досталось лишь одно из направлений – в Париж.

Как пишет газета, другие потенциальные претенденты – «Победа» и Utair о проводимом конкурсе и вовсе ничего не знали и заявки не подавали.