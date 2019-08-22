Взрыв при испытании ракеты в Белом море, по мнению Пентагона, свидетельствует о наращивании Россией ядерного арсенала

Так в интервью Fox News ЧП прокомментировал глава ведомства Марк Эспер. По его словам, при продлении ДРСМД, Вашингтон должен учитывать, что у Москвы есть крылатые ракеты, предположительно оснащенные ядерными боеголовками. В тоже время глава Пентагона отметил, что в ближайшие годы на вооружении США появится гиперзвуковое оружие.

Жертвами взрыва под Северодвинском в начале августа стали семь человек. После ЧП радиационный фон в регионе кратковременно был превышен в 16 раз.