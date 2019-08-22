Музыкальная группа СБПЧ отказалась выступать на муниципальном концерте перед выборами в Петербурге

Лидер коллектива Кирилл Иванов в интервью интернет-газете Znak.com сказал, что переговоры о концерте велись несколько месяцев назад, но тогда музыканты просто не обратили внимание на то, что выступление должно пройти перед голосованием. В анонсе говорилось, что концерт для молодежи организовал глава округа Олег Смакотин.

По словам Иванова, группа не участвует в политически окрашенных мероприятиях, которые могут быть не так восприняты.