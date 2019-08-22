Лишь в нескольких регионах на выборах глав возможен второй тур

Это прогнозирует близкий к администрации президента Фонд развития гражданского общества. В докладе говориться, что реальная конкуренция вероятна в Астраханской и Вологодской областях, а также на Алтае. В этот список может попасть и Волгоградская область. Всего в единый день голосования 8 сентября выборы губернаторов пройдут в 16 российских субъектах.

В прошлом году руководителей выбирали в более чем 20 регионах. Второй тур потребовался в трех случаях. В Приморском крае итоги голосования и вовсе отменили.