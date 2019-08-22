Глава Минкульта пожаловался в Генпрокуратуру на подрядчиков ведомства

Как пишет РБК, речь в частности идет о строительстве музейного центра в Рязани, фондохранилища в Крыму и гостиницы для приглашенных артистов Большого театра. Компаний, занимающихся проектами две, но обе они принадлежат одному человеку – Александру Ушакову. В Минкульте отмечают, что подрядчик как минимум по одному проекту уже сорвал сроки, а по еще двум – ведет работы в «неудовлетворительном темпе».

Последним громким процессом, связанным с претензиями министерства к подрядчикам, стало так называемое «дело реставраторов», возбужденное по подозрению в хищении денег при работах в Новодевичьем монастыре в Москве.