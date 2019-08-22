В продажу сегодня поступит новая книга Виктора Пелевина «Искусство легких касаний»

Она будет состоять из трех отдельных произведений.

Новая книга одного из самых известных российских писателей рассчитана на широкий круг его поклонников, говорят в пресс-службе издательства «Эксмо». Первое произведение сборника рассчитано на любителей «классического» Пелевина времен романа «Generation П». Второе оценят те, кто приобщился к творчеству писателя недавно и больше любят его недавние вещи. Наконец, третье произведение продолжит сюжетную линию последнего романа «Тайные виды на гору Фудзи». Издательство также сообщает, что в новой книге Пелевин решил объединить «размышления об особом мистическом пути сегодняшней России, описания древних религиозных практик и иронию по поводу происходящего в нашей стране сегодня». На обложке книги изображено здание с химерами, напоминающее сгоревший собор Парижской Богоматери, а также планета Сатурн с кольцами.

Последние романы Пелевина выходили в сентябре, но на этот раз книгу решено было выпустить в продажу раньше обычного.