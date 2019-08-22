В Люблинском суде возобновится рассмотрение дела группы «Новое величие»

Её участников обвиняют в экстремизме.

Свидетели обвинения пока помогают защите фигурантов дела разрушить стратегию следствия и прокуратуры. Так на прошлом заседании женщина, которая сдавала офис для участников «Нового величия», рассказала суду, что сотрудники ФСБ просили её не называть человека, который платил за помещение. Показания Павла Ребровского и Рустама Рустамова — двух ключевых свидетелей кардинально разошлись. Они оба заключили досудебное соглашение, их дела рассмотрели в особом порядке и осудили. Ребровский, получивший два с половиной года колонии, заявил что дал показания под давлением следователя. Он от них отказался, а затем перестал отвечать на вопросы судьи. В то же время Рустамов, его осудили условно на два года, приписал фигурантам дела «Нового величия» то, в чём их не обвиняют. Свидетель сообщил, что они якобы обсуждали захват Останкинской телебашни и поджог центрального офиса единороссов. Подсудимые отрицают обвинение в создании экстремистской организации, а их защита утверждает, что за этим стоят сотрудники спецслужб.

Четверо фигурантов дела «Нового величия» находятся в СИЗО, ещё столько же, включая Анну Павликову и Марию Дубовик, под домашним арестом. Обвиняемым грозит от шести до десяти лет лишения свободы.