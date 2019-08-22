Турция проведет саммит с Россией и Ираном по Сирии. Трехстороннюю встречу, намеченную на середину сентября, анонсировал пресс-секретарь Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын.

Ранее сирийская авиация нанесла удар по вооруженному турецкому конвою. Это произошло после того, как Дамаск заподозрил Анкару в помощи боевикам, удерживающим город Хан-Шейхун – один из ключевых населенных пунктов в зоне деэскалации Идлиб. Турция в свою очередь называет незаконными действия Сирии.