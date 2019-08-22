Российского робота Федора сегодня отправят на МКС. Ожидается, что он пробудет на орбите до 7 сентября

Антропоморфный робот Федор отправится на МКС на космическом корабле «Союз МС-14», который сегодня утром стартует с Байконура. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, в ходе пребывания на станции андроидом сначала будет управлять космонавт Александр Скворцов, а затем эту функцию возьмут на себя специалисты на Земле.

Главная цель запуска робота в космос – продолжить исследования, направленные на замену человека на особенно рискованных операциях. Предполагается, что в будущем машины смогут работать в том числе на внешнем борту МКС. Однако бывший астронавт NASA Скотт Келли в беседе с РИА Новости усомнился в эффективности робота: по его словам, Федор и подобные ему механизмы могут выполнять некоторые задания, но им никогда не будет под силу заменить человеческую природу.

Помимо робота, на борту «Союза» будут находиться грузы для МКС. Полет пройдет без экипажа.

Стыковка корабля с роботом к МКС запланирована на 24 августа.