Участники группировки SERB и НОД ворвались в Сахаровский центр, где проходил правозащитный тренинг

Он был посвящен взаимодействию с полицией во время протестных акций.

Все произошло, когда тренинг едва успел начаться. По словам организаторов, в одно из зданий Сахаровского центра пришли около 15-20 человек, которые начали кричать: «Вы готовите Майдан», «Вы попались» и ряд других лозунгов. В результате несколько десятков участников правозащитного тренинга покинули здание, а через некоторое время приехала полиция. Организаторы рассказали, что часть участников SERB отвезли в отделение. Впрочем, некоторые из них, в том числе и из НОД, еще некоторое время оставались у здания. Они пытались убеждать собравшихся в том, что правозащитников спонсирует Госдепартамент США, а сам тренинг посвящен отработке сценария цветных революций. Участники семинара позднее отправились в другое здание Сахаровского центра, куда членов SERB не пустили.

Официально о задержаниях пока что не сообщалось.