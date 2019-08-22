Суд рассмотрит вопрос о прибавке к часам административного ареста времени, которое провел в больнице Навальный

Суд рассмотрит вопрос о прибавке к часам административного ареста времени, которое провел в больнице Алексей Навальный.

Безосновательные аресты оппозиционеров — это новая практика, которая нарушает права человека, ее необходимо остановить. Такое мнение в эфире «Эха» ранее высказал политолог Глеб Павловский

Нельзя допускать, чтобы подобные методы оставались без политической и юридической оценки, добавил Павловский.