«Магнит» может запустить сеть алкомаркетов

Второй по обороту российский продовольственный ритейлер, постарается обогнать конкурентов за счет развития нового формата – пишет «Коммерсант». Первый специализированный магазин под вывеской «Магнит вечерний» появится в Самаре.

Газета также напоминает, что в первом квартале года прибыль компании упала более чем на 50%, и отмечает, что новому бренду будет сложно конкурировать с уже существующим. Вероятно, ритейлеру будет выгоднее продавать алкоголь в уже открытых магазинах у дома.